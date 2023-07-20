Проводитиметься у два етапи та за міжнародними стандартами: скільки років треба, щоб відбудувати Каховську ГЕС

Російські військові скоїли в Україні одну з найбільших техногенних катастроф — підірвали Каховську ГЕС. Вода затопила десятки населених пунктів, а водосховище перетворилося на сухий пустир. На його дні знаходили багато реліквій. Але відбудовувати ГЕС у майбутньому потрібно.

Кабмін на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки Укргідроенерго Олег Ососков розповів в ефірі телемарафону Єдині новини Яні Брензей про план відновлення Каховської ГЕС, який уже розробив уряд.

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План відбудови Каховської ГЕС

Постанова передбачає два етапи початку реалізації відбудови: спочатку територію ГЕС та водосховища осушать та дослідять. Кожен з етапів займе два роки. На другому етапі, коли Росія покине окуповане лівобережжя, розпочнеться планування будівництва греблі, а потім почнуть відбудову Каховської ГЕС. Етап будівництва триватиме шість років та відповідатиме міжнародним стандартам.

— На першому етапі планується розробити проектну документацію на гідротехнічні споруди, які забезпечать майбутній будівельний майданчик для осушення території зруйнованої станції, її обстеження і розробки проекту відбудови повністю Каховської ГЕС, — сказав Ососков.

За його словами, у цей етап додатково входить проведення дослідження режимів роботи Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. А саме, чи зможе станція в таких режимах працювати, враховуючи кінець літнього сезону, коли рівні у Дніпрі будуть падати.

Крім цього, будуть розроблені додаткові заходи для забезпечення нормальної роботи Дніпровської ГЕС-1 та ГЕС-2.

Після деокупації лівобережжя Дніпра планується розпочати будівництво гідротехнічних споруд.

— Це будуть тимчасові греблі, щоб можна було захистити котлован будівництва і направити річище Дніпра через ту частину водозливної греблі, яка залишилася не зруйнована після підриву. Після розчищення і розбирання зруйнованих конструкцій буде розроблено проект на відбудову Каховської ГЕС, — сказав він.

Раніше ми розповідали, що облаштують на місці, де було Каховське водосховище.

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Фото: скриншот відео Український південь