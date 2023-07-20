Україна

Проводитиметься у два етапи та за міжнародними стандартами: скільки років треба, щоб відбудувати Каховську ГЕС

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Липня 2023, 11:00
Відбудова Каховської ГЕС: скільки років треба та як будуватимуть

Більше відео
Карта бойових дій в Україні
Ворог заповнює українські терени своїми паспортами та ракетами: карта бойових дій в Україні 20 липня в режимі онлайн
0:05:26
Як Нікополь виживає без води після підриву ГЕС
Ми виживаємо! Жителі Нікополя під важкими обстрілами та без води після підриву ГЕС
0:11:52
Росіяни замінували Запорізьку АЕС: Буданов про можливість її підриву
Готуються імітаційні обстріли станції! ГУР про можливість провокації росіян на Запорізькій АЕС
0:03:18
обстріл Одеської області
Зрозуміла, що не впорається, тому почала кричати… Наслідки обстрілу Одеської області очима очевидців
Дивитись більше

Останні відео
0:06:29
Відбудова Каховської ГЕС: скільки років треба та як будуватимуть

Проводитиметься у два етапи та за міжнародними стандартами: скільки років треба, щоб відбудувати Каховську ГЕС
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:04:25
Українські учні завоювали шість медалей на міжнародній олімпіаді
Юні генії математики! Українські учні завоювали шість медалей на олімпіаді в Японії
Карта бойових дій в Україні
Ворог заповнює українські терени своїми паспортами та ракетами: карта бойових дій в Україні 20 липня в режимі онлайн
0:05:26
Як Нікополь виживає без води після підриву ГЕС
Ми виживаємо! Жителі Нікополя під важкими обстрілами та без води після підриву ГЕС
0:04:49
Здешевілий удесятеро російський газ ніхто не купує — чому
Не купують навіть удесятеро дешевше. Чому російський газ — більше не зброя
0:11:52
Росіяни замінували Запорізьку АЕС: Буданов про можливість її підриву
Готуються імітаційні обстріли станції! ГУР про можливість провокації росіян на Запорізькій АЕС
0:03:18
обстріл Одеської області
Зрозуміла, що не впорається, тому почала кричати… Наслідки обстрілу Одеської області очима очевидців
0:05:11
Загинув Ярослав Пікуза
Мріяв збудувати дім для безпритульних тварин, але загинув під Бахмутом… Історія воїна та медійника Ярослава Пікузи
Карта бойових дій в Україні
Через передову до Криму — новий шлях від окупантів для російських туристів: карта бойових дій в Україні 19 липня в режимі онлайн
Більше відео
балістична ракета це
Читати далі
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь