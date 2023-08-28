Слідство вивчає три версії події. Що відомо про авіакатастрофу L-39 на Житомирщині

Днями українців сколихнула жахлива новина: під час виконання бойового завдання 25 серпня 2023 року в небі над Житомирщиною зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.

Відомо, що внаслідок цього загинули усі троє пілотів — майор В’ячеслав Мінка, майор Сергій Проказін та капітан Андрій Пільщиков, більш відомий під псевдо Джус.

Нині слідство має три основні версії того, що могло статися у небі та чому відбулася авіатроща.

Зараз також дивляться

Детальніше про це — у матеріалі.

Авіатроща над Житомирщиною: що відомо

За словами радниці з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяни Сап’ян в ефірі телемарафону, слідство вивчає три версії подій, які призвели до зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 та загибелі їхніх пілотів.

— Наразі слідство розглядатиме версії, такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія — порушення під час організації здійснення польотів, — розповіла Тетяна Сап’ян. Також вона додала, що до слідства долучать фахівців Генштабу ЗСУ та командування Повітряних сил.

Попередньо, слідство вважає причиною авіатрощі зіткнення навчально-бойових літаків L-39 під час виконання маневру розвороту.

Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір, — зауважила радниця ДБР.

Раніше Юрій Ігнат коментував авіатрощу над Житомирщиною та розповів про загиблих у ній військових.

Головне фото: Державне бюро розслідувань.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.