Кожна гривня допомагає, а далі — хлопці самі! Залізні пташки допомагають нищити ворога

Війну, що розпочала Росія проти України, спершу називали війною артилерії — через широке застосовування цього роду військ. Нині ж усе дуже швидко трансформується.

Кожна зі сторін уже активно застосовує дрони. Але й у цьому ворог має перевагу — тісні зв’язки з Китаєм, що постачає комплектуючі. Тож українські захисники нині самі вдосконалюють ті безпілотники, які закуповують або самотужки, або з наших з вами донатів.

Разом з аеророзвідниками 24-ої бригади готуємось до їхнього наступного бойового чергування. І поки одні готують до бою бойових “пташок”, інші показують як саме ударні дрони викурюють окупантів з української землі.

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Українські військові нині самотужки вдосконалюють як самі FPV-дрони, так і вибухові елементи. Здебільшого усе власним коштом.

Для розуміння: один спостережний дрон коштує щонайменше 80-100 тисяч гривень. І це без функції нічного чи тепловізійного бачення.

Тривалість його життя на фронті може бути трохи довшою, аніж ударного. Та це, якщо вдасться обійти ворожі засоби радіоелектронної боротьби.

Ще один вид “пташок” на фронті — дрон FPV, камікадзе. Дуже потужна зброя в наш час. Ціна такого коливається у межах півтисячі доларів. Натомість шкода, якої ця “пташка” може завдати противнику, неоціненна. Щоправда, життя ударного дрона дуже коротке. Лише один політ. При інтенсивній роботі лише один екіпаж за тиждень може використати з кілька десятків безпілотників. А це сотні тисяч гривень.

Я ще працевлаштований на своїй роботі, IT. То я навіть гроші беру зі своєї роботи, якщо чесно, і вкладаю в усю цю сферу FPV і дрони, — розповідає боєць 24 ОМБр ім. короля Данила на позивний Сімба.

Але нині, коли ворог підступний і так само активно застосовує ударні дрони, наші захисники вкотре звертаються по допомогу.

Долучитися до наближення спільної перемоги, та зробити так, щоб бодай на одного окупанта на українській землі стало менше можеш тут за реквізитами або за QR-кодом у відео.

Номер картки: 5375 4112 0597 5746.

Варто лиш задонатити. Усе — решта хлопці зроблять самостійно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий збір на FPV-дрони від UNITED24.

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