Каждая гривна в помощь, а дальше — ребята сами! Железные птички помогают уничтожать врага

Войну, начатую Россией против Украины, сначала называли войной артиллерии — из-за широкого применения этого рода войск. Сейчас все очень быстро трансформируется.

Каждая из сторон уже активно применяет дроны. Но и в этом враг имеет преимущество — тесные связи с Китаем, который поставляет комплектующие. Поэтому украинские защитники сейчас сами совершенствуют те беспилотники, которые закупают либо своими силами, либо из наших с вами донатов.

Вместе с аэроразведчиками 24-й бригады готовимся к их следующему боевому дежурству. И пока одни готовят боевых “птичек”, другие показывают, как именно ударные дроны выкуривают оккупантов с украинской земли.

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Украинские военные сейчас самостоятельно совершенствуют как сами FPV-дроны, так и взрывные элементы. В основном, все за свой счет.

Для понимания: один наблюдательный дрон стоит не менее 80-100 тысяч гривен. Это без функции ночного или тепловизионного видения.

Продолжительность его жизни на фронте может быть немного длиннее ударного дрона. Но это при условии, что удастся обойти вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

Еще один вид “птичек” на фронте — дрон FPV, камикадзе. Очень мощное оружие в наше время. Цена такого колеблется на отметке около полутысячи долларов. А вот вред, который эта “птичка” может нанести противнику, неоценим. Правда, жизнь ударного дрона очень коротка. Только один полет.

При интенсивной работе только один экипаж в неделю может использовать несколько десятков беспилотников. А это сотни тысяч гривен.

Я еще трудоустроен на своей работе, IT. Я даже деньги беру со своей работы, если честно, и вкладываю во всю эту сферу, FPV и дроны, — рассказывает боец 24-ой ОМБр им. короля Даниила на позывной Симба.

Но сейчас, когда враг коварен и также активно применяет ударные дроны, наши защитники снова обращаются за помощью.

Приобщиться к приближению общей победы и сделать так, чтобы хотя бы на одного оккупанта на украинской земле стало меньше, можешь далее по реквизитам или по QR-коду в видео.

Номер карты: 5375 4112 0597 5746.

Стоит только задонатить. Все остальное ребята сделают самостоятельно.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом сборе на FPV-дроны от UNITED24.

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