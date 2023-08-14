Коли ти плюс, у них мінус! Новий збір на FPV-дрони від UNITED24, Повернись живим та monobank

Українці вже неодноразово показували, як можуть об’єднуватися заради спільної мети й донатами допомагати армії.

UNITED24, Повернись живим та monobank об’єднали зусилля та розпочали операцію Єдність! Її мета — зібрати 235 млн грн на 10 000 дронів-камікадзе.

Її слоган — простий: Коли ти плюс, у них мінус. Плюс донат, плюс дрон, плюс життя, плюс друзі, плюс перемога, мінус танк, мінус ворог, мінус самотність, мінус війна.

Зараз також дивляться

Операція Єдність: що це за збір

Операція Єдність має на меті зібрати кошти на закупівлю FPV-дронів та їх оснащення. Закупівля дронів відбуватиметься за кордоном, а в Україні проходитиме доукомплектація бойовими частинами.

178 000 000 ГРН — на FPV-дрони;

57 000 000 ГРН — на боєприпаси для них.

— Ця війна — боротьба технологій. Старлінки, морські дрони, системи ситуаційної обізнаності, БпЛА — все це змінює ситуацію на полі бою.

Значення простих у використанні та недорогих дронів-камікадзе важко переоцінити. Тож ми раді оголосити збір, який підкреслює важливість об’єднання.

Операція Єдність — хороший приклад спільної ініціативи великих гравців фандрейзингу заради спільної мети. Ми впевнені, що до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу, — говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Усі дрони матимуть бойову частину — термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. Такі дрони-камікадзе показали себе ефективними на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень, — коментує директор Фонду Повернись живим Тарас Чмут.

Але люди, які донатять, можуть отримати знак вдячності. Задонатити на збір можна за посиланням.

Винагорода за донат для Операції Єдність

Кожен, хто зробить внесок, має шанс отримати платинову картку mono, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від Повернись живим.

— Ми вдячні за ваші внески, за будь-яку підтримку, адже кожен долар має значення. Тож ми хочемо розіграти серед усіх, хто взяв участь у зборі, багато класних призів:

100 платинових карток Mono, на п’ятьох з них лежать 100 тис. грн;

10 квитків на зустріч з амбасадорами UNITED24

20 військових артефактів від Повернись живим.

В Україні також виготовляють дрони, які допомагають знищувати ворога. Раніше ми розповідали, як працює виробництво дронів в Україні.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.