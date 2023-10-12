Заехать в город безопасно почти невозможно: как украинские защитники удерживают позиции на Востоке

Одни из самых активных боев на Восточном фронте продолжаются в районе Бахмута, россияне никак не могут признать потери Клещиевки и Андреевки, поэтому ежедневно контратакуют и безрезультатно. Не имея побед на поле боя, оккупанты продолжают убивать мирное население Донбасса и бьют по городам и селам региона по всему вооружению.

До полномасштабного вторжения в городе Часов Яр жили почти 13 тысяч человек. А сейчас здесь нет ни одного уцелевшего здания и остается около тысячи местных. В городе уже год нет магазинов, аптек, органов власти и даже света.

Люди остались и живут в очень тяжелых условиях. Мы всячески стараемся им помогать, продукты питания предоставляем им по возможности, иногда волонтеры заезжают, — рассказывает боец бригады быстрого реагирования Рубеж Павел.

Как говорят военные, заехать во Временный Яр безопасно почти невозможно. Едва ли не ежедневно российские оккупанты сжигают машины гражданских, атакуя с неба FPV-дронами.

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Ко всему захватчики все чаще запускают по нашим тыловым пунктам Ланцеты. А позиции пехоты забрасывают химическим оружием.

Пехотинцы, которые держат фронт на южном фланге Бахмута, находятся в активной обороне, поскольку россияне постоянно пытаются контратаковать, ищут слабые места и пытаются пройти.

Бойцы бригады быстрого реагирования Рубеж еще в начале полномасштабной войны прошли через многомесячную оборону Рубежного, после чего был Бахмут. Поэтому каждый знает, на что способен враг и как его выбить из украинской земли.

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