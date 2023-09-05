Россияне испытывают неизвестное химическое оружие на наших военных. Через что проходят ВСУ в Донецкой области

На Купянском направлении наши воины отбивают несколько атак в день, не давая врагу продвигаться вперед. В то же время на Лиманском направлении враг перегруппировывает войска и пытается наступать в районе Новогоровки и Белогоровки Луганской области. Возле Бахмута оккупанты в обороне.

Россияне тестируют на воинах ВСУ химическое оружие — что об этом известно

Военный с позывным Джимми говорит, россияне резво отрабатывают дронами. Могут сбрасывать гранаты или даже химические средства поражения. Это не зарин, но военные утверждают, что российские оккупанты активно испытывают химическое оружие нелетального характера.

Информации, что это за вещество, нет. Эти химикаты наносят вред здоровью, поэтому бойцы на время становятся небоеспособными. Чтобы обезопасить украинских военных, им выдали новые противогазы и фильтры.

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В окрестностях временно оккупированной Горловки пехотинцы готовятся не только к вражеским химатакам, но и расширяют линию обороны, чтобы обезопаситься от прорыва россиян.

Упорные бои продолжаются на Бахмутском направлении. ВСУ имеют успехи на подступах к Клещеевке. Максим был одним из тех, кто защищал этот населенный пункт, он говорит, что освобождение временно оккупированных городов затрудняет постоянный подвоз врагом резервов.

Несколько раз врага уничтожали, а бои продолжаются, подвозят новые резервы, — говорит военнослужащий Максим.

В который раз под огнем Нью-Йорк в Донецкой области и Торецк. Авиация россиян отрабатывает по Торецку, там пытаются уничтожать водопроводы — стратегические объекты. Число налетов уменьшилось, россияне начали экономить ресурсы.

Расслабляться нельзя. В то, что у них кончается ресурс, мало верится. Я думаю, враг готовится, — говорит военный с позывным Италия.

Наши защитники готовы, они ждут, пока волна контрнаступления охватит всю линию фронта.

Раньше мы рассказывали, как работает отряд НГУ Омега на фронте.

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