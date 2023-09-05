Росіяни випробовують невідому хімічну зброю на наших військових. Через що проходять ЗСУ на Донеччині

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивають по декілька атак на день, не даючи ворогу просуватися вперед. Водночас на Лиманському напрямку ворог перегруповує війська і намагається наступати у районі Новогорівки та Білогорівки Луганської області. Біля Бахмута окупанти в обороні.

Росіяни тестують на воїнах ЗСУ хімічну зброю — що про це відомо

Військовий на псевдо Джиммі каже, росіяни відпрацьовують жваво дронами. Можуть скидати гранати чи навіть хімічні засоби ураження. Це не зарин, але військові стверджують, що російські окупанти активно випробовують хімічну зброю нелетального характеру.

Інформації, що це за речовини, немає. Ці хімікати завдають шкоди здоров’ю, тому бійці на певний час стають небоєздатними. Щоб убезпечити українських військових, їм видали нові протигази та фільтри до них.

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На околицях тимчасово окупованої Горлівки піхотинці готуються не лише до ворожих хіматак, а й розширюють лінію оборони, щоб убезпечитися від прориву росіян.

Запеклі бої тривають на Бахмутському напрямку. ЗСУ мають успіхи на підступах до Кліщіївки. Максим був одним з тих, хто боронив цей населений пункт. Він каже, звільнення тимчасово окупованих міст ускладнює постійне підвезення ворогом резервів.

Кілька разів ворога знищували, а бій продовжується, підвозять нові резерви, — каже військовослужбовець Максим.

Укотре під вогнем містечка Нью-Йорк на Донеччині та Торецьк. Авіація росіян відпрацьовує по Торецьку, там намагаються знищувати водогони — стратегічні об’єкти. Кількість нальотів зменшилася, росіяни почали економити ресурси.

Розслаблятися не можна. Те, що в них закінчується ресурс, в це мало віриться. Я думаю, ворог готується, — каже військовий на псевдо Італія.

Наші захисники готові, вони чекають, доки хвиля контрнаступу охопить усю лінію фронту.

Раніше ми розповідали, як працює загін НГУ Омега на фронті.

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