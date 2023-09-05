Україна

Росіяни випробовують невідому хімічну зброю на наших військових. Через що проходять ЗСУ на Донеччині

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 05 Вересня 2023, 11:00

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