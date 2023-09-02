П’ять хвилин на роботу з БТРа, поки не зійшло сонце! Як працюють спецпризначенці з загону Омега

На Авдіївському напрямку росіяни не припиняють спроб наступу, українські оборонці регулярно відбивають штурми й знищують склади з ворожим боєкомплектом і скупченням живої сили.

Нашій знімальній групі вдалося побувати на кількох бойових виїздах з бійцями 5-го окремого загону спецпризначення Омега Національної гвардії. Усі герої у репортажі у балаклавах та зі зміненими голосами.

Відпрацювати треба швидко

На роботу з БТРа є близько 5 хвилин, адже працюватимуть спецпризначенці з дуже близької відстані, тому відповідь з боку росіян може бути швидкою. На роботу виїжджають, коли на вулиці ще темно, а небо лише починає зафарбовуватися рожевим.

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Стріляють по позиції росіян, кілька секунд на перезаряджання, а потім знову відкривають вогонь. Коли визначений час на вогневій точці закінчився, швидко здають назад та їдуть, адже БТР тепер — ціль для ураження.

Військовий Сергій каже, що працюють дуже обережно, адже насамперед треба зберегти життя військових.

Вдень починають працювати гранатометники. Вони розповідають, що ледве не кожного дня працює російська авіація. Військовий Назарій каже, що на цій ділянці фронту ворог дуже добре укомплектований. Наші захисники намагаються знищувати склади з боєкомплектами.

Роботу наших військових можна побачити на карті бойових дій в Україні онлайн. Дізнайся про ситуацію на фронті за посиланням.

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