Украина

Пять минут на работу с БТРа, пока не взошло солнце! Как работают спецназовцы из отряда Омега

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 02 сентября 2023, 20:00
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