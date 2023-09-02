Пять минут на работу с БТРа, пока не взошло солнце! Как работают спецназовцы из отряда Омега

На Авдеевском направлении россияне не прекращают попыток наступления, украинские защитники регулярно отбивают штурмы и уничтожают склады с вражеским боекомплектом и скоплением живой силы.

Нашей съемочной группе удалось посетить несколько боевых выездов с бойцами 5-го отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии. Все герои в репортаже в балаклавах и с измененными голосами.

Работать нужно быстро

На работу с БТРа есть около 5 минут, ведь работать спецназовцы будут с очень близкого расстояния, поэтому ответ со стороны россиян может быть быстрым. На работу выезжают, когда на улице еще темно, а небо только начинает окрашиваться в розовый.

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Стреляют по позиции россиян, несколько секунд на перезарядку, а затем снова открывают огонь. Когда определенное время на огневой точке истекло, быстро сдают назад и уезжают, ведь БТР теперь — цель для поражения.

Военный Сергей говорит, что работают очень осторожно, ведь, прежде всего, надо сохранить жизнь военных.

Днем начинают работать гранатометчики. Они рассказывают, чуть ли не каждый день работает российская авиация. Военный Назарий говорит, что на этом участке фронта враг очень хорошо укомплектован. Наши защитники пытаются уничтожать склады с боекомплектами.

Работу наших военных можно увидеть на карте боевых действий в Украине онлайн. Узнай ситуацию на фронте по ссылке.

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