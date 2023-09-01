Украина

Карта боевых действий 1 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 сентября 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных
0:03:50
Трагедія в Ізюмі
Новейший 3D-сканер позволит восстановить события трагедии в Изюме. Имена преступников скоро обнародуют
турнікети
Это жизнь наших бойцов! Что показали проверки аптечек и сколько турникетов соответствуют стандартам
0:08:38
Бахмут сьогодні: ситуація в місті 31.08.2023
Котел для оккупанта уже близко? Что происходит под Бахмутом прямо сейчас
Смотреть больше

Последние видео
0:03:00
День пам'яті загиблих

Самое ужасное — хоронить своего ребенка: отец погибшего в Николаеве нацгвардейца не сдержал слез
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 1 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:25
Благодійний фонд Рій
Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных
0:05:29
Історія переселенців з Херсонщини, які почали життя наново на Київщині
Оставаться дома было невозможно! История переселенцев из Херсонской области, которые начали жизнь с чистого листа
0:03:50
Трагедія в Ізюмі
Новейший 3D-сканер позволит восстановить события трагедии в Изюме. Имена преступников скоро обнародуют
турнікети
Это жизнь наших бойцов! Что показали проверки аптечек и сколько турникетов соответствуют стандартам
0:02:39
Ілля Жеведь: історія бійця Гвардії наступу про початок повномасштабної війни
Страха не было, была радость: боец Гвардии наступления о первых эмоциях на передовой и жажде победы
0:08:38
Бахмут сьогодні: ситуація в місті 31.08.2023
Котел для оккупанта уже близко? Что происходит под Бахмутом прямо сейчас
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 31 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:59
Російське ноу-хау: українські механіки шоковані технікою РФ
Украинские механики такого еще не видели! Как россияне относились к собственной технике, которая теперь стала трофеем
Больше видео
День пам'яті загиблих
Читать дальше
Самое ужасное — хоронить своего ребенка: отец погибшего в Николаеве нацгвардейца не сдержал слез
Благодійний фонд Рій
Читать дальше
Можно спать под дождем и в холоде: благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь