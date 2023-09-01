Карта боевых действий 1 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 1 сентября 2023 года в очередной раз доказывает, что несмотря на то, что учебный год начинается, российские оккупанты так и не изучили простую истину — не нужно трогать украинцев.

Такое отсутствие знаний и инстинкта самосохранения играют с ними злую шутку и ежедневно пополняют статистику Генштаба ВСУ ликвидированными захватчиками.

Но расслабляться нам, украинцам, не стоит, ведь враг не знает других методов, чем терроризм, жестокость и коварство. Поэтому жизненно необходимо следить за происходящим на фронте и непрерывно поддерживать, и приобщаться к сборам для наших защитников и защитниц.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска вели наступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись.

В то же время, российские войска проводили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Сосновка Черниговской области, Середина-Буда, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караическое, Малая Волчья, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиновое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Роботиного, Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Ольговское, Червоное, Гуляйполе, Лобковое, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

Но вместе с борьбой за свою свободу продолжается и расследование преступлений оккупантов, чтобы знать имена каждого, кто виноват в гибели многих украинцев. Читай, как новейший 3D-сканер помогает реконструировать события трагедии в Изюме.

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