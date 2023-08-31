Новейший 3D-сканер позволит восстановить события трагедии в Изюме. Имена преступников скоро обнародуют

Следователи Нацполиции и прокуроры отсканировали многоэтажку в Изюме, которую в марте прошлого года россияне превратили в руины, а под завалами погибли около полусотни человек.

Нет и дня, чтобы Татьяна не приходила к этой многоэтажке в Изюме. Когда-то это был ее дом. Рядом с креслом, в котором любила отдыхать женщина, пропасть. Сама уцелела, говорит, потому что в момент удара была в другом укрытии. А здесь 9 марта 2022 года погибли почти полсотни ее соседей — и взрослых, и детей.

Это было укрытие, где от обстрелов скрывались десятки человек. Российская армия попала в самое сердце дома. Здание разорвало пополам, а укрытие стало братской могилой.

Тогда, по данным прокуратуры, были найдены 44 жертвы, их оккупанты приказали закопать на стихийном кладбище в Изюмском лесу. А когда Вооруженные силы Украины освободили город, тела эксгумировали. Недавно следователи снова искали останки людей, которые могли остаться под завалами — их считают пропавшими без вести.

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Полиции пришлось раскапывать место удара — изверги пытались уничтожить доказательства, все сбросили в яму и закопали.

Криминалист следственного управления Нацпола Дмитрий Галян сканирует разрушенную многоэтажку со всех сторон. Луч, словно рентген, пронизывает стены. Такого оборудования, говорит, не было — подарил его благотворитель. Устройство в комнате фиксирует каждую деталь, которую следователь может не заметить.

Через несколько часов программа выдает результат: 3D-модель дома, позволяющая со всех сторон осмотреть место преступления, произвести замеры с точностью до миллиметра.

На месте российского преступления были обнаружены осколки снарядов, продолжается экспертиза, которая позволит установить, из какого именно оружия была уничтожена многоэтажка. Уже вышли на след исполнителей кровавого приказа — знают, откуда могли стрелять. Когда следствие будет завершено — назовут имена палачей в погонах.

Напомним, ранее мы рассказывали о ночной атаке 30 августа на Киев со слов очевидцев.

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