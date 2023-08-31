Україна

Новітній 3D-сканер дозволить відновити події трагедії в Ізюмі. Імена злочинців скоро оприлюднять

Тетяна Доцяк 31 Серпня 2023, 19:00

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