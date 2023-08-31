Новітній 3D-сканер дозволить відновити події трагедії в Ізюмі. Імена злочинців скоро оприлюднять

Слідчі Нацполіції та прокурори відсканували багатоповерхівку в Ізюмі, яку торік у березні росіяни перетворили на руїни, а під завалами загинули близько півсотні людей.

Немає й дня, щоб пані Тетяна не приходила до цієї багатоповерхівки в Ізюмі. Колись це був її дім. Поруч з кріслом, у якому любила відпочивати жінка, прірва. Сама вціліла, каже, бо в момент удару була в іншому укритті. А тут 9 березня 2022 року загинули майже півсотні її сусідів — і дорослих, і дітей.

Це було укриття, де від обстрілів ховалися десятки людей, російська армія влучила в саме серце будинку. Будівлю розірвало навпіл, а укриття стало братською могилою.

Тоді, за даними прокуратури, було знайдено 44 жертви, їх окупанти наказали закопати на стихійному цвинтарі в ізюмському лісі. А коли Збройні сили України звільнили місто, тіла ексгумували. Нещодавно слідчі знову шукали останки людей, які могли лишитися під завалами — їх вважають зниклими безвісти. І розкопували місце удару — нелюди намагалися знищити докази, все скинули в яму і закопали.

Зараз також дивляться

Криміналіст слідчого управління Нацполу Дмитро Галян сканує зруйновану багатоповерхівку з усіх боків, промінь немов рентген пронизує стіни. Такого обладнання, каже, не було — його подарував благодійник. Пристрій у кімнаті фіксує кожну деталь, яку слідчий може просто не помітити.

За кілька годин програма видає результат: 3D-модель будинку, яка дозволяє з усіх боків оглянути місце злочину, зробити заміри з точністю до міліметра.

На місці російського злочину знайшли уламки снарядів, триває експертиза, яка дасть змогу встановити, з якої саме зброї була знищена багатоповерхівка. Уже вийшли на слід виконавців кривавого наказу — знають, звідки могли стріляти. Та коли слідство буде завершено — назвуть імена катів у погонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нічну атаку 30 серпня на Київ зі слів очевидців.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.