Наскрізь продірявило шафу і зірвало двері! Очевидці про нічну атаку 30 серпня на Київ

Двоє загиблих і кілька поранених — Київ пережив найпотужнішу атаку за останні кілька місяців. Ворог бив комбіновано: і БпЛА типу Shahed, і ракетами із різних напрямків.

20 цілей збито, але люди в області лишилися без житла, а у двох київських районах — без вікон, а головне — всі пережили справжній шок.

Перші вибухи пролунали близько п’ятої ранку. Уламки впали в Бабиному Яру, поваливши дерева, а в одному з районів горіли гаражі.

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Мешканці постраждалих будинків кажуть: поки що не можуть оцінити всі свої збитки, бо пожежники та поліціянти не пускають до місця події — гаражів, де горіли автівки.

Мене викинуло в коридор, вхідні двері зірвало, наскрізь продірявило шафу, — ділиться мешканка будинку, який постраждав внаслідок обстрілу Києва 30 серпня.

— Ми всі втомилися від війни, але це не означає, що ми комусь будемо віддавати щось своє. Ніколи! — каже інша мешканка будинку.

Найбільших збитків зазнав Шевченківський район столиці. Постраждали не лише приватні будинки та квартири, а й величезний торговий маркет: на щастя, всі охоронці магазину встигли перейти до укриття та уціліли.

В області уламки пошкодили шість угідь Фастівського та Бучанського районів, також загорілося кладовище.

Тут постраждали жінка та двоє чоловіків.

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

Детальніше про обстріл Києва 30 серпня 2023 ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Офіс Генерального прокурора.

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