Насквозь продырявило шкаф и сорвало дверь! Очевидцы о ночной атаке 30 августа на Киев

Двое погибших и несколько раненых — Киев пережил мощную атаку за последние несколько месяцев. Враг бил комбинировано: и БпЛА типа Shahed, и ракетами по разным направлениям.

20 целей сбито, но люди в области остались без жилья, в двух киевских районах — без окон, а главное — все пережили настоящий шок.

Первые взрывы прогремели около пяти утра. Осколки упали в Бабьем Яру, свалив деревья, а в одном из районов горели гаражи.

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Жители пострадавших домов говорят: пока не могут оценить все свои убытки, потому что пожарные и полицейские не пускают к месту происшествия — гаражам, где горели автомобили.

Меня выбросило в коридор, входную дверь сорвало, насквозь продырявило шкаф, — делится жительница дома, пострадавшего в результате обстрела Киева 30 августа.

— Мы все устали от войны, но это не значит, что мы будем кому-то отдавать что-то свое. Никогда! — говорит другие жительница дома.

Наибольший ущерб понес Шевченковский район столицы. Пострадали не только частные дома и квартиры, но и огромный торговый маркет: к счастью все охранники магазина успели перейти к укрытию и уцелели.

В области осколки повредили шесть угодий Фастовского и Бучанского районов, также загорелось кладбище.

Здесь пострадали женщина и двое мужчин.

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Подробнее об обстреле Киева 30 августа 2023 года мы рассказывали в нашем другом материале.

Главное фото: Офис Генерального прокурора.

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