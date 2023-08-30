Россияне устроили массированную атаку на Киев в ночь на 30 августа 2023 года. Это было комбинированное нападение на столицу, с использованием ракет и беспилотников, сообщает КМВА. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Рассказываем подробнее о нападении на Киев сегодня.

Атака на Киев 30.08.2023 — последние новости

Киев стал мишенью ночной атаки, наиболее масштабной с весны. Агрессор ударил с помощью дронов и ракет. Первоначально были отправлены ударные беспилотники, предварительно Shahed. Эти БПЛА напрягали столицу с нескольких сторон.

После них в Киев были направлены ракеты из стратегических самолетов Ту-95мс.

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В Киеве обломки вражеских целей рухнули в нескольких районах. В результате, к сожалению, погибли люди и есть раненые.

Так, произошли пожары и разрушения в Шевченковском и Дарницком районах.

В обоих районах обломки упали на территории нежилой застройки. В местах падения возникли возгорания, над ликвидацией пожаров работали отряды ГСЧС.

В Шевченковском районе столицы обнаружили двоих погибших мужчин. По данным КМВА, это были охранники предприятия. Совсем молодые ребята – 26 и 36 лет.

Также в этом районе госпитализировали 24-летнюю девушку, которая получила резаные раны от обломков стекла.

В общей сложности три человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы.

Атака на Киевскую область 30.08.2023: что известно

Киевская областная военная администрация сообщает, что в области во время воздушной тревоги работала ПВО.

В ГСЧС рассказали, что в результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевской области загорелись пожары и произошло разрушение жилых домов, возгорание травяного покрова. Все пожары были ликвидированы.

Самая мощная атака на Киев с весны, есть погибшие! Что известно и какие районы пострадали / 2 Фотографии

А накануне россияне ударили по Полтавской области. Под атаку попал промышленный объект. Там погибли три человека.

Главное фото: Обозреватель

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