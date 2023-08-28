Есть жертвы! Взрывы в Полтавской области сегодня, 28 августа. РФ обстреляла промышленный объект: что известно

Российские террористы не дают покоя украинским населенным пунктам ни вблизи линии фронта, ни в тылу. 28 августа оккупанты атаковали Полтавскую область.

К сожалению, есть попадания в промышленный объект, жертвы и раненые. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Читай, что известно о циничной атаке захватчиков.

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Взрывы в Гоголево сегодня, 28 августа

Обновлено в 09:00. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что ракетный удар пришелся по поселку Гоголево Миргородского района. Загорелась маслица.

Пока известно о гибели двух человек и пятерых пострадавших. Люди работали в ночную смену, — отметил Ермак.

Лунин уточнил, что в результате российских обстрелов полностью разрушен производственный цех.

— В результате вражеской атаки два человека погибли, два человека доставлены в больницу с незначительными повреждениями, о местонахождении еще двух человек пока неизвестно, — заявил глава ОВА.

Продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Днепропетровская область находится под обстрелами оккупантов чуть ли не каждый день. Читай, что известно про взрывы в Никополе 25 августа 2023 года.

Главное фото: Андрей Ермак / Telegram

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