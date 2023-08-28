Война в Украине

Есть жертвы! Взрывы в Полтавской области сегодня, 28 августа. РФ обстреляла промышленный объект: что известно

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 28 августа 2023, 09:00
Вибухи в Полтавській області 28 серпня 2023 року: що відомо

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