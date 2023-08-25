Более 700 семей без света! Враг обстрелял Никополь из Градов в ночь на 25 августа

Днепропетровская область находится под обстрелами оккупантов чуть ли не каждый день. В ночь на 25 августа 2023 года Россия обстреляла из Градов Никопольский район, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам Лысака, ночью агрессор бил по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.
В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.
Кроме этого, утром российская армия снова атаковала город, а также — Марганецкую громаду. Последствия обстрела громады уточняются.
В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии пострадал газопровод.
— Ночью защитники из воздушного командования Восток уничтожили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде Криворожского района, — подчеркнул Лысак.
Сейчас в Украине нет абсолютно безопасного места. Вражеские ракеты достают всюду. Ранее мы рассказывали об обстреле Херсона 24 августа 2023 года.
Фото: Сергей Лысак
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