Более 700 семей без света! Враг обстрелял Никополь из Градов в ночь на 25 августа

Днепропетровская область находится под обстрелами оккупантов чуть ли не каждый день. В ночь на 25 августа 2023 года Россия обстреляла из Градов Никопольский район, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Взрывы в Никополе сегодня: что известно об обстреле 25.08.2023

По словам Лысака, ночью агрессор бил по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей.

Кроме этого, утром российская армия снова атаковала город, а также — Марганецкую громаду. Последствия обстрела громады уточняются.

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— Ночью защитники из воздушного командования Восток уничтожили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской громаде Криворожского района, — подчеркнул Лысак.

Обстрел Никопольского района сегодня 25 августа 2023 года: фото

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Фото: Сергей Лысак

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