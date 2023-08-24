Снова пострадал ребенок. РФ обстреляла центр Херсона в День Независимости

В День Независимости Украины власти призывают граждан воздержаться от проведения торжественных мероприятий, а также обращают особое внимание на безопасность во время воздушных тревог. И не зря: с самого утра российские военные обстреливают центр Херсона.

Что известно про утренний обстрел Херсона 24 августа 2023 года — рассказываем далее.

Взрывы в Херсоне 24 августа 2023 года: что известно

В 11:40 Херсонская областная прокуратура в своем Telegram сообщила об очередном обстреле гражданских жителей 24 августа 2023 года.

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— Оккупанты ещё раз обстреляли Херсон, среди пострадавших — ребенок, начато расследование, — говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты обстреляли центр Херсона около 11 утра. Один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города.

Пока известно о трех пострадавших гражданских, среди которых малолетний ребенок. Данные уточняются.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями продолжают собирать доказательства военных преступлений РФ, чтобы в конце концов привлечь страну-террористку к ответственности. Кстати, раньше мы рассказывали тебе о формате проведения специального трибунала для России.

Главное фото: Прокуратура Херсонской области.

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