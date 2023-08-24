Война в Украине

Снова пострадал ребенок. РФ обстреляла центр Херсона в День Независимости

Виктория Мельник, редактор сайта 24 августа 2023, 12:50
Взрывы в Херсоне

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