Генассамблея ООН, международный договор или гибридная модель: какие виды трибунала для РФ предлагает мир

Год назад мир боязливо говорил о трибунале над высшим руководством государства-агрессора, а сейчас уже есть первые решения. В Гааге начали работать украинские прокуроры вместе с зарубежными коллегами, но вопрос: в каком формате состоится этот трибунал?

Здесь мнения Украины и партнеров не совпадают: мы хотим международного трибунала, который будет иметь высшую силу, а Запад предлагает базировать трибунал на украинской судебной системе и помочь судьям.

В Киеве прошла международная конференция по вопросу создания спецтрибунала.

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С начала полномасштабного вторжения зафиксировано убийство не менее 11 тыс. гражданских украинцев — и это только официальные данные с подконтрольной территории. Из них более 500 детей, а по меньшей мере 20 тыс. украинских детей в настоящее время депортированы в Россию.

На сегодня зафиксировано более 136 тыс. фактов военных преступлений, совершенных армией РФ против Украины и её народа. Враг уничтожил более 100 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Смирнов отмечает, что ключевая модель является решением Генассамблеи ООН.

— Такое решение должно быть максимально широким, легитимным и авторитетным. Вторая модель — декларация Украины в форме международного договора, похожая на Нюрнбергский процесс.

Третья модель — гибридный трибунал. То есть военных преступников будут судить по нашему уголовному кодексу украинские и иностранные судьи в Гааге.

Однако такой трибунал невозможно запустить, пока идет война. А его решения могут не признаваться по всему миру.

На сомнительном гибридном трибунале настаивают Германия, Франция и Великобритания. Все потому, что страны, которые поддерживают гибридный трибунал, боятся, что когда-то и их будут так же судить за подобные преступления, ведь Россия — до сих пор член ООН, а значит, равна с другими странами-членами.

О том, где и как могут судить Владимира Путина, мы писали раньше.

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