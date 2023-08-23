Генасамблея ООН, міжнародний договір чи гібридна модель: які види трибуналу для РФ пропонує світ

Рік тому світ боязко говорив про трибунал над вищим керівництвом держави-агресора, а нині — вже є перші рішення. У Гаазі почали працювати українські прокурори разом із закордонними колегами, але є питання: у якому форматі відбудеться цей трибунал?

Тут думки України та партнерів не збігаються: ми хочемо міжнародного трибуналу, який матиме найвищу силу, а Захід пропонує базувати трибунал на українській судовій системі й допомогти суддями.

У Києві відбулася міжнародна конференція з питання створення спецтрибуналу.

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З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вбивство щонайменше 11 тис. цивільних українців — і це лише офіційні дані з підконтрольної території. З них — понад 500 дітей, а щонайменше 20 тис. українських дітей нині депортовані до Росії.

На сьогодні зафіксовано понад 136 тис. фактів воєнних злочинів, вчинених армією РФ проти України та її народу. Ворог знищив понад 100 тис. об’єктів цивільної інфраструктури.

Заступник керівника офісу президента України Андрій Смирнов наголошує: ключова модель є рішенням Генасамблеї ООН.

— Таке рішення має бути максимально широким, є легітимним та авторитетним. Друга модель — декларація України у формі міжнародного договору, схожа до Нюрнберзького процесу.

Третя модель — гібридний трибунал. Тобто воєнних злочинців судитимуть за нашим кримінальним кодексом українські та іноземні судді у Гаазі.

Проте такий трибунал неможливо запустити, доки триває війна. А його рішення можуть не визнаватися у всьому світі.

На сумнівному гібридному трибуналі наполягають Німеччина, Франція та Британія. Все тому, що країни, які підтримують гібридний трибунал, бояться, що колись і їх так само судитимуть за схожі злочини, адже Росія — й досі член ООН, а отже рівна з іншими країнами-членами.

Про те, де і як можуть судити Володимира Путіна, ми писали раніше.

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