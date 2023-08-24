Знову постраждала дитина. РФ обстріляла середмістя Херсона на День Незалежності

У День Незалежності України влада закликає громадян утриматися від проведення урочистих заходів, а також звертає особливу увагу на безпеку під час повітряних тривог. І не дарма: з самого ранку російські військові обстрілюють середмістя Херсона.

Що відомо про ранковий обстріл Херсона 24 серпня 2023 — розповідаємо далі.

Вибухи в Херсоні 24 серпня 2023: що відомо

Об 11:40 Херсонська обласна прокуратура у своєму Telegram повідомила про черговий обстріл цивільних мешканців 24 серпня 2023 року.

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— Окупанти вкотре обстріляли Херсон, серед постраждалих дитина — розпочато розслідування, — йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупанти обстріляли середмістя Херсона близько 11 ранку. Один зі снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті.

Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують збирати докази воєнних злочинів РФ, аби зрештою притягти країну-терористку до відповідальності. До речі, раніше ми розповідали тобі про формат проведення спеціального трибуналу для Росії.

Головне фото: Прокуратура Херсонської області.

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