Понад 700 родин без світла! Ворог обстріляв Нікополь з Градів у ніч на 25 серпня

Дніпропетровська область перебуває під обстрілами окупантів мало не щодня. У ніч проти 25 серпня 2023 року Росія обстріляла з Градів Нікопольщину, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, вночі агресор бив по Нікопольщині з Градів та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин.

Крім цього, вранці російська армія знову атакувала місто, а також — Марганецьку громаду. Наслідки обстрілу громади уточнюються.

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— Уночі захисники з повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі, — наголосив Лисак.

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Фото: Сергій Лисак

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