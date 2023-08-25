Війна в Україні

Понад 700 родин без світла! Ворог обстріляв Нікополь з Градів у ніч на 25 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 08:32
Вибухи на Нікопольщині 25 серпня 2023: що відомо

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