Понад 700 родин без світла! Ворог обстріляв Нікополь з Градів у ніч на 25 серпня

Дніпропетровська область перебуває під обстрілами окупантів мало не щодня. У ніч проти 25 серпня 2023 року Росія обстріляла з Градів Нікопольщину, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, вночі агресор бив по Нікопольщині з Градів та важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин.
У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла залишилися понад 700 родин.
Крім цього, вранці російська армія знову атакувала місто, а також — Марганецьку громаду. Наслідки обстрілу громади уточнюються.
У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечено газопровід.
— Уночі захисники з повітряного командування Схід знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі, — наголосив Лисак.
Зараз в Україні немає повністю безпечного місця. Ворожі ракети дістають усюди. Раніше ми розповідали про обстріл Херсона 24 серпня 2023.
Фото: Сергій Лисак
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.