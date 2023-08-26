Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы в Харьковской области — что известно о последствиях и погибших

Российские оккупанты продолжают не только свои попытки захватить украинские территории, но и постоянные атаки на мирных жителей. Сегодня, 26 августа, захватчики ударили по селу Подолы Купянского района Харьковской области.
Об атаке россиян сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам Олега Синегубова, враг попал в гражданский объект — кафе, где днем находились местные жители.
По предварительной информации медиков, известно о двух погибших и одном раненом в результате российской атаки.
Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы. Данные будут обновляться.
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