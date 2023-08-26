Война в Украине

Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы в Харьковской области — что известно о последствиях и погибших

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 августа 2023, 12:20
Подоли
Фото: ГСЧС/Facebook

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