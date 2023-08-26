Оккупанты ударили по кафе в селе Подолы в Харьковской области — что известно о последствиях и погибших

Российские оккупанты продолжают не только свои попытки захватить украинские территории, но и постоянные атаки на мирных жителей. Сегодня, 26 августа, захватчики ударили по селу Подолы Купянского района Харьковской области.

Об атаке россиян сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Подолах

По словам Олега Синегубова, враг попал в гражданский объект — кафе, где днем находились местные жители.

Сейчас также смотрят

По предварительной информации медиков, известно о двух погибших и одном раненом в результате российской атаки.

Сейчас на месте работают правоохранители и экстренные службы. Данные будут обновляться.

Беспощадно обстреливают оккупанты и Днепропетровскую область. Читай, что известно о вражеском обстреле Никополя, в результате которого 700 семей остались без света.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.