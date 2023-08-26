Окупанти вдарили по кафе села Подоли на Харківщині — що відомо про наслідки та загиблих

Російські окупанти продовжують не лише свої спроби захопити українські території, але й постійні атаки на мирних жителів. Сьогодні, 26 серпня, загарбники вдарили по селу Подоли Куп’янського району на Харківщині.

Про атаку росіян повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Подолах

За словами Олега Синєгубова, ворог влучив у цивільний об’єкт — кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

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За попередньою інформацією медиків, відомо про двох загиблих та одного пораненого внаслідок російської атаки.

Наразі на місці працюють правоохоронці та екстренні служби. Дані будуть оновлюватись.

Нещадно обстрілюють окупанти й Дніпропетровську область. Читай, що відомо про ворожий обстріл Нікополя, внаслідок якого 700 родин лишились без світла.

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