Війна в Україні

Є жертви! Вибухи на Полтавщині сьогодні, 28 серпня. РФ обстріляла промисловий обʼєкт: що відомо

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 28 Серпня 2023, 09:00
Є жертви! Вибухи на Полтавщині сьогодні, 28 серпня. РФ обстріляла промисловий обʼєкт: що відомо

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