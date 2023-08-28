Є жертви! Вибухи на Полтавщині сьогодні, 28 серпня. РФ обстріляла промисловий обʼєкт: що відомо

Російські терористи не дають спокою українським населеним пунктам ні поблизу лінії фронту, ні в тилу. 28 серпня окупанти атакували Полтавську область.

На жаль, є влучання в промисловий обʼєкт, жертви та поранені. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Читай, що наразі відомо про цинічну атаку загарбників.

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Вибухи в Гоголевому сьогодні, 28 серпня

Оновлено о 09:00. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що ракетний удар прийшовся по селищу Гоголеве Миргородського району. Загорілась олійниця.

Наразі відомо про загибель двох людей та п’ятьох постраждалих. Люди працювали в нічну зміну, — зазначив Єрмак.

Лунін уточнив, що внаслідок російського обстрілу повністю зруйновано виробничий цех.

— Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо, — заявив очільник ОВА.

Тривають пошукові роботи та розбір завалів.

Дніпропетровська область перебуває під обстрілами окупантів мало не щодня. Читай, що відомо про вибухи в Нікополі 25 серпня 2023.

Головне фото: Андрій Єрмак / Telegram

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