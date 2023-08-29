Думали, сгорит все село… В Запорожье россияне пытаются выжечь село фосфорными боеприпасами

На Запорожье россияне упорно пытаются выжечь дотла Новояковлевку. Раз за разом они накрывают село запретными боеприпасами, после взрыва которых загораются сотни квадратных метров территории. Но жители то и дело сплачиваются и бросают вызов террористам, спасая окружающую среду и свои дома.
Надежда едва подбирает слова, чтобы описать тот ужас, который жители Новояковлевки пережили накануне днем, когда россияне в очередной раз накрыли село фосфорными боеприпасами.
Масштабный пожар в селе запечатлела его староста Елена. Говорит, среди бела дня насчитала около полутора десятков взрывов. Сотни квадратных метров территории выжжены дотла.
Испугались сильно, горело все. Думали, что село сгорит, страшно было, — рассказывает жительница Новояковлевки Наталья.
Испугались сильно, горело все. Думали, что село сгорит, страшно было, — рассказывает жительница Новояковлевки Наталья.
У Натальи из-за того террористического обстрела сгорело с десяток тюков заготовленного для скота сена. Дни тяжелого труда превратились в пепел.
В селе сейчас упорно остается около полусотни жителей. Надежда, например, не хочет уезжать. Говорит, из-за хозяйства. Правда, жалуется, из-за обильных обстрелов коровы стрессуют, поэтому и молока могут давать мало.
Несмотря на затруднения, радуется староста села, люди сейчас сплочены, как никогда. После обстрела кто мог бросились тушить пламя, пока сюда мчались чрезвычайники.
Надежда утверждает — что бы там ни было, будет оставаться дома.
И все будет хорошо, все будет Украина. Все будет хорошо, — уверена Надежда.
И все будет хорошо, все будет Украина. Все будет хорошо, — уверена Надежда.
Напомним, ранее мы рассказывали о боях и продвижении ВСУ на восточных направлениях.
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