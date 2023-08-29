Украина

Думали, сгорит все село… В Запорожье россияне пытаются выжечь село фосфорными боеприпасами

Андрей Почтев 29 августа 2023, 21:30

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