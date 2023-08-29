Думали, згорить усе село… На Запоріжжі росіяни намагаються випалити село фосфорними боєприпасами

На Запоріжжі росіяни вперто намагаються випалити ущент Новояковлівку. Раз за разом вони накривають село забороненими боєприпасами, після вибуху яких займаються сотні квадратних метрів території. І так само — раз за разом — жителі гуртуються та кидають виклик терористам, рятуючи довкілля та свої домівки.

Пані Надія заледве добирає слова, аби описати той жах, який жителі Новояковлівки пережили напередодні вдень, коли росіяни вкотре накрили село фосфорними боєприпасами.

Масштабну пожежу у селі зафільмувала його староста пані Олена. Каже, серед білого дня нарахувала зо півтора десятка вибухів. Сотні квадратних метрів території випалені ущент.

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Налякалися добре, горіло все. Думали, що село згорить, страшне було, — розповідає жителька Новояковлівки.

У пані Наталі через той терористичний обстріл згоріло з десяток тюків заготовленого для худоби сіна. Дні тяжкої праці перетворилися на попіл.

У селі нині вперто лишається близько півсотні жителів. Надія, приміром, не воліє виїжджати, бо, каже, господарство. Щоправда, скаржиться, через рясні обстріли корови стресують, тож і молока можуть дати обмаль.

Попри скруту, тішиться староста села, люди нині згуртовані, як ніколи. Після обстрілу хто міг кинулися гасити полум’я, допоки сюди мчали надзвичайники.

Пані Надія твердить: хай би там що, лишатиметься удома, бо має надію.

Та все буде добре, все буде Україна. Все буде добре, — упевнена пані Надія.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про бої та просування ЗСУ на східних напрямках.

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