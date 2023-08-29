Україна

Думали, згорить усе село… На Запоріжжі росіяни намагаються випалити село фосфорними боєприпасами

Андрій Почтєв 29 Серпня 2023, 21:30

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