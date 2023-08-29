Куп’янськ не стане другим Бахмутом. Детально про бої та просування ЗСУ на східних напрямках

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів Яні Брензей про ситуацію на східному фронті. Росіяни щосили намагаються латати дірки на передовій, щоразу змінюють тактику та підтягують резерви.

Постійно відбуваються ротації особового складу підрозділів РФ, однак резерви приїздять вкрай непідготовленими.

Куп’янськ не буде другим Бахмутом: військовий пояснив, яка ситуація

Куп’янський напрямок кілька місяців не сходить із перших шпальт усіх новинних видань. Росіяни намагаються прорвати там українську оборону. Сили оборони сходу завдають росіянам відчутних втрат.

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Резерви росіяни набирають з мобілізованих, каже Євлаш, крім цього, набирають людей різні приватні військові компанії, в яких “працюють” особи з різним минулим, часто кримінальним.

На нашому напрямку діють ПВК Волки, Медведи, Рысь. Крім цього, є штурмовий загін Шторм Z. Людей у ПВК менше рахують, росіянам їх менше шкода.

На питання, чи стане Куп’янськ другим Бахмутом, військовий пояснив, що тільки у Бахмутській операції росіяни втратили понад 100 тис. особового складу, і видавали це за неймовірну перемогу. Насправді це невеликий районний центр, який вони брали десять місяців.

Ілля Євлаш каже, що в Куп’янську ворог також втратить велику кількість особового складу, але місто не захопить. Українська піхота щоденно під кулями та авіацією захищає цей напрямок. Лише на ньому зосереджено 110 тис. російських окупантів.

На Бахмутському напрямку відбувається наступальна операція. На південному фланзі наші захисники крок за кроком з тяжкими боями просуваються. За минулий тиждень вдалося звільнили кілометр української землі.

Ворог не полишає надії відбити позиції, які він втратив. Росіяни продовжують кидати непідготовлені резерви, продовжують “м’ясні” штурми. За минулу добу Бахмутський напрямок росіяни обстріляли 464 рази.

Сім бойових зіткнень стали безуспішними для окупантів. Вдалося ліквідувати 174 російських окупанти, низку техніки, пункт управління БПЛА.

Цивільні у Куп’янську та прилеглих містечках щодня виживають під ударами росіян. Обов’язкова евакуація була оголошена ще 10 серпня, однак у районі залишається багато дітей та літніх. У Куп’янській громаді, за даними місцевої влади, наразі 433 дитини та 12 тис. людей.

Батьки відмовляються від евакуації, кожен називає різні причини. Щотижня гине кілька місцевих жителів.

Раніше ми розповідали, як ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку.

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