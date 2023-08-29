Карта бойових дій 29 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 29 серпня 2023 залишається показником сумлінної та наполегливої роботи українських захисників за щонайменше попередні 552 дні повномасштабної війни.

Та водночас залишається поза увагою справжня ціна надлюдських досягнень, які даються часто чималою кров’ю оборонців. Стежити за їхніми титанічними зусиллями традиційно можна на карті.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

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Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська влада продовжує намагатися примусити мігрантів та іноземців, які проживають у Росії, брати участь у війні в Україні в обмін на російське громадянство.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки та Славгорода Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області, Волфине, Бояро-Лежачі, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Охрімівка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. З артилерії та мінометів обстріляв Олександропіль, Новокалинове, Авдіївку, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Херсон, Садове Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, один по пункту управління та три — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та один артилерійський засіб на вогневій позиції противника.

Також раніше заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Східному напрямку, а також підтвердила звільнення населеного пункту Роботине Запорізької області.

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