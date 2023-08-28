У Міноборони підтвердили звільнення Роботиного! Маляр назвала нові напрямки просування ЗСУ

Триває 551 доба повномасштабного протистояння російському агресору. Українські захисники продовжують просування на різних напрямках фронту.

В ефірі телемарафону Єдині новини заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на Східному напрямку, а також підтвердила звільнення населеного пункту Роботине Запорізької області.

Про звільнення Роботиного

На півдні українські сили здійснюють наступ. Це основний наш напрямок наступу.

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Зі слів Ганни Маляр, у Запорізькій і Херсонській областях ворог перебуває в обороні.

Ви знаєте, що звільнено Роботине, і далі наші війська рухаються південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки.

Про нові напрямки просування

Новоданилівка та Новопрокопівка, Мала Токмачка та Очеретувате — це ті напрямки, на яких зараз просуваються наші сили попри шалений опір ворога.

Ми знаємо, що там суцільне замінування залишається, укріплення бетонні й ворог на ці напрямки кидає всі свої сили. Противник зазнає значних втрат, але все одно концентрує свої сили для того, щоб не здати ті позиції, які вони вже окупували.

Водночас Ганна Маляр говорить, що окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

— Росіяни основну ставку роблять на Схід, тому що це основний напрямок для наступу ворога. Ми добре розуміємо, що після їхнього провалу захоплення України за три дні чи за тиждень вони ухвалили рішення рухатися поетапно. Тому Схід, як вони вважають, це їхній перший та основний етап.

Напрямки наступу ворога не змінюються: Куп’янський, Лиманський, Авдіївський та Мар’їнський. На Бахмутському напрямку є ділянки, де ми у наступі, та є ділянки, де ворог атакує.

Про ситуацію на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок — це та ділянка на Сході, де є просування щотижня. Поступові, але впевнені.

— По Бахмутському напрямку ви могли бачити по карті — це нагадує дещо підкову довкола міста. І панівні висоти, які зайняті, вони йдуть на південний і північний фланг і дійсно схожі на підкову. На південному фланзі Бахмута у нас йде просування, і минулого тижня там звільнено ще один квадратний кілометр, і разом це вже 44 кв. км нашої території, які там звільнені.

Не менше уваги прикуто й до Харківської області. Читай, що відбувається зараз на Куп’янському напрямку.

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