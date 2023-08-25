Наші воїни потихеньку йдуть вперед. Яка ситуація на Запорізькому напрямку — обстріли, окупація та евакуація

Російські окупанти продовжують нещадні обстріли Запорізької області. Людей в окупації залякують та примушують брати російські паспорти, ракетами нищать цивільну та критичну інфраструктуру.

Читай у матеріалі, чи справді ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку.

ЗСУ просуваються на Запорізькому напрямку: що відомо

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про евакуацію мирного населення з окупації та ситуацію на Запоріжжі станом на сьогодні. Ворог продовжує обстрілювати область, за минулу добу сталося 92 російських обстріли.

Зараз також дивляться

Здебільшого ворог б’є по Оріхову, Гуляйполю, Малій Токмачці. Застосовує РСЗВ, артилерійське озброєння, — розповідає Малашко.

До того ж росіяни починають активно застосовувати ракети С-300, намагаються розвідати територію, запускають щодня велику кількість розвідувальних дронів.

Це хвилює росіян, бо темпи контрнаступу в нас досить непогані.

23 серпня бійці 47 бригади встановили у звільненому містечку Роботине український прапор. У місті майже не залишилося вцілілих будівель.

Роботине обстрілюється артилерією майже щодня. Наші воїни потихеньку йдуть вперед. Але все-таки мінні загородження, які зробили росіяни, дуже масштабні. Потрібен час, щоб їх проходити.

У Роботиному до повномасштабної війни проживало близько 500 людей. Після вторгнення залишилося 17. На сьогодні евакуювали семеро людей, є поранені, які перебувають у лікарні.

За інформацією військових, ще ближче до лінії фронту перебувають двоє людей. Якщо ця інформація підтвердиться, їх евакуюють.

Оріхів та Гуляйполе найбільше страждають від обстрілів. Їх обстрілюють з КАБів та артилерії. Росіяни руйнують критичну та цивільну інфраструктуру, щодня евакуюють по 5-6 людей. Родин із дітьми в Оріхові немає.

На людей тиснуть щодня з різних боків. За те, що не взяли російських паспортів та не перереєстрували житло, їм погрожують виселенням. Люди іноді просто зникають.

У більшості шкіл споруджені найпростіші укриття, тому діти, найімовірніше, будуть на дистанційному навчанні.

Раніше ми розповідали, як живе Херсон після підриву Каховської ГЕС.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.