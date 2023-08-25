Наши воины потихоньку идут вперед. Какая ситуация на Запорожском направлении — обстрелы, оккупация и эвакуация

Российские оккупанты продолжают беспощадные обстрелы Запорожской области. Людей в оккупации запугивают и заставляют брать российские паспорта, ракетами уничтожают гражданскую и критическую инфраструктуру. Читай в материале, действительно ли ВСУ продвигаются на Запорожском направлении.

ВСУ продвигаются на Запорожском направлении: что известно

Председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона об эвакуации мирного населения из оккупации и ситуации в Запорожской области по состоянию на сегодня. Враг продолжает обстреливать область, за минувшие сутки случилось 92 российских обстрела.

В основном враг бьет по Орехову, Гуляйполю, Малой Токмачке. Применяет РСЗО, артиллерийское вооружение, — рассказывает Малашко.

К тому же россияне начинают активно применять ракеты С-300, пытаются разведать территорию, запускают каждый день большое количество разведывательных дронов.

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23 августа бойцы 47 бригады установили в освобожденном городке Работино украинский флаг. В городе почти не осталось уцелевших построек.

Работино обстреливается артиллерией почти каждый день. Наши воины потихоньку идут вперед. Но все же минные заграждения, которые сделали россияне, очень масштабны. Потребуется время, чтобы их проходить.

В Работино до полномасштабной войны проживало около 500 человек. После вторжения осталось 17. На сегодня эвакуированы семь человек, есть раненые, которые находятся в больнице.

По информации военных, еще ближе к линии фронта находятся два человека. Если эта информация подтвердится, они будут эвакуированы.

Орехов и Гуляйполе больше всего страдают от обстрелов. Их обстреливают из КАБов и артиллерии. Россияне разрушают критическую и гражданскую инфраструктуру, ежедневно эвакуируют по 5-6 человек. Семей с детьми в Орехове нет.

На людей давят каждый день с разных сторон, за то, что не взяли российские паспорта и не перерегистрировали жилье, им угрожают выселением. Люди иногда просто исчезают.

В большинстве школ построены самые простые укрытия, поэтому дети, скорее всего, будут на дистанционном обучении.

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