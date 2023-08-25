Карта боевых действий 25 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Что сегодня нам расскажет карта боевых действий 25 августа 2023 года? О путях передвижения оккупантов или кропотливой работе украинских защитников?

А, может быть, о верности одной-единственной Украине и ее народу, которую хранят в своих сердцах защитники независимости?

Каждый находит на эти вопросы свой ответ. Но после всего должно оставаться одно — поддержка ВСУ и непрерывная совместная работа для желанного мирного утра.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что советник США по национальной безопасности Джейк Салливан и спикер Пентагона генерал Патрик Райдер отвергли якобы оценку разведки США о том, что украинское контрнаступление не достигнет поставленных целей.

Салливан заявил, что США не оценивают войну в Украине как “тупиковую ситуацию” и будут продолжать поддерживать украинские силы, поскольку они действуют в соответствии со своей тактикой и расписанием, а также стратегическими и оперативными решениями своих командующих и руководства.

Райдер заявил, что “неуместно” делать какие-либо выводы относительно украинского контрнаступления, пока продолжаются бои на линии фронта и украинские войска продолжают продвигаться.

Заявления Салливана и Райдера стали ответом на сообщение Washington Post от 18 августа о том, что разведывательное сообщество США оценило, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя Запорожской области и своей главной цели — прервать российский сухопутный мост в Крым.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес пять ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Бобиловки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Блешня, Янжуловка, Николаевка Черниговской области, Чернацкое, Ломленка, Кондратовка, Новодмитровка, Луговка Сумской области и Уды, Гранов, Огурцово, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спорного и Раздолевки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Марково, Бахмут, Часов Яр, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Новокалиново, Степовое, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Желанне Первое, Александрополь, Победа, Катериновка, Елизаветовка, Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Времовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Зализничное, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Тягинки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Львово, Херсон, Камышаны, Белозерка, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны, один состав боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Видимо, оккупанты понемногу понимают, что Крым не такой уж недостижимый для украинских военных. Сначала были атаки на Крымский мост, затем — на российские корабли, а 24 августа 2023 стало известно, что украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации. Читай, что известно о спецоперации от ГУР и ВМС 24 августа.

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