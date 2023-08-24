Не только дроны и патроны: что вошло в новый пакет военной помощи для Украины от Германии

Когда прошло почти полтора года полномасштабной войны, уже сложно вспомнить, как Германия в прошлом году долго не могла решиться демонстрировать свою поддержку Украины.

И хотя еще в памяти остаются долгие дискуссии и просьба отпустить Леопардов на свободу, немецкие чиновники уже быстрее принимают решения и предоставляют целые пакеты военной помощи украинской армии.

Сегодня, 24 августа, на сайте немецкого правительства появился обновленный список оборудования и вооружения, предоставленных Украине. В частности, они поступают из поставок Вооруженных сил ФРГ и промышленности, финансируемых из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности.

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ракеты для ЗРК Patriot;

40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

16 грузовиков Zetros;

90 систем обнаружения дронов;

510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Продолжают помогать Украине и американцы. Читай, что вошло в пакет военной помощи США на $200 млн.

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