Не лише дрони та патрони: що увійшло у новий пакет військової допомоги для України від Німеччини

Коли минуло майже півтора року повномасштабної війни, вже й складно згадати, як Німеччина минулоріч довго не могла наважитись демонструвати свою підтримку України.

І хоча ще у пам’яті залишаються довгі дискусії та прохання відпустити Леопардів на волю, німецькі урядовці вже швидше ухвалюють рішення та надають цілі пакети військової допомоги українській армії.

Сьогодні, 24 серпня, на сайті німецького уряду з’явився оновлений список обладнання та озброєння, які будуть надані Україні. Зокрема вони надходять із поставок Збройних сил ФРН і промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки.

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Що увійшло у новий пакет військової допомоги від Німеччини

ракети для ЗРК Patriot;

40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;

16 вантажівок Zetros;

90 систем виявлення дронів;

510 000 патронів до вогнепальної зброї.

Продовжують допомагати Україні й американці. Читай, що увійшло у пакет військової допомоги США на $200 млн.

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