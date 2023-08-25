Карта бойових дій 25 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Що сьогодні нам розповість карта бойових дій 25 серпня 2023? Про шляхи пересування окупантів чи копітку роботу українських оборонців?

А, можливо, про вірність одній-єдиній Україні та її народу, яку зберігають у своїх серцях захисники незалежності?

Кожен знаходить на ці питання свою відповідь. Та єдиним має залишатись одне — підтримка ЗСУ та безупинна спільна робота задля омріяного мирного ранку.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван і речник Пентагону генерал Патрік Райдер відкинули нібито оцінку розвідки США про те, що український контрнаступ не досягне поставлених цілей.

Салліван заявив, що США не оцінюють війну в Україні як “тупикову ситуацію” та продовжуватимуть підтримувати українські сили, оскільки вони діють відповідно до своєї тактики та розкладу, а також стратегічних та оперативних рішень своїх командувачів і керівництва.

Райдер заявив, що “недоречно” робити будь-які висновки щодо українського контрнаступу, поки тривають бої на лінії фронту й українські війська продовжують просуватися.

Заяви Саллівана та Райдера стали відповіддю на повідомлення Washington Post від 18 серпня про те, що розвідувальне співтовариство США оцінило, що контрнаступ України не досягне Мелітополя Запорізької області та своєї головної мети — перервати російський сухопутний міст до Криму.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області, Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Тягинки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала один удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та три по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

Мабуть, окупанти потроху розуміють, що Крим не такий недосяжний для українських військових. Спершу були атаки на Кримський міст, потім — на російські кораблі, а 24 серпня 2023 року стало відомо, що українські військові здійснили висадку в Криму. Читай, що відомо про спецоперацію від ГУР та ВМС 24 серпня.

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