Покрытые илом дома разрушаются на глазах. Как живет Херсон после подрыва Каховской ГЭС

Херсонская область разбирает завалы и пытается посчитать убытки, которые люди понесли из-за большого наводнения. Предварительно, в результате подрыва Каховской ГЭС только жилой фонд пострадал на 1 млрд 300 миллионов, говорит глава области Александр Прокудин. Только на подконтрольной территории повреждены 4 тысячи домов, треть из них придется снести. Из-за постоянных обстрелов жить в некоторых районах просто невозможно, а заиленные дома разрушаются на глазах.

Херсонский район Остров теперь известен на весь мир. По нему беспощадно бьют россияне. А вода, которая хлынула потоком, когда террористы взорвали Каховскую плотину, оказалась страшнее масштабного наступления. Уже 6 июня воды было кое-где выше крыш.

В шесть утра у нас двор был затоплен полностью. Документы взяли и бросились бежать, — говорит местная жительница Инна.

Сейчас перед домом Инны — все нажитое за 20 лет. Вещи практически уничтожены, земля превратилась в камень, а сад выгорел. В доме уцелела только посуда. А еще к берегу некоторое время приносило чужое добро.

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Улицы почти пустые, люди заезжают сюда на несколько часов и бегут из-за обстрелов и безнадеги.

Какая ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

Ил, камни и остатки домашней утвари — так сейчас выглядит район Херсона. Хотя воды на Острове уже нет, но и жить здесь пока невозможно.

Сначала ил, перемешанный с вещами, книгами и уничтоженными мечтами выносят наружу. Затем отвозят на свалку.

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Остров россияне обстреливают безжалостно. Ежедневно поступают новые данные о разрушениях, а заявок на вывоз мусора прибывает более 600. Пока коммунальщики и добровольцы со всей Украины справились где-то с половиной. Но работы остается еще на несколько месяцев. Немало домов по всей контролируемой части Херсонской области придется сносить.

— Очень большое количество домов уничтожены водой полностью. Примерно 1400 домов восстановить мы не сможем. То есть, их нужно уничтожать полностью, демонтировать дом и строить новый. И сейчас, конечно, эти люди в отчаянии, — говорит глава области Александр Прокудин.

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