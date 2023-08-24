Замулені будинки руйнуються на очах. Чим живе Херсон після підриву Каховської ГЕС

Херсонщина розбирає завали та намагається порахувати збитки, яких люди зазнали через велику повінь. Попередньо, внаслідок підриву Каховської ГЕС лише житловий фонд постраждав на 1 млрд 300 мільйонів, каже очільник області Олександр Прокудін. Тільки на підконтрольній території пошкоджено 4 тисячі будинків, третину з них доведеться знести. Через постійні обстріли жити в деяких районах просто неможливо, а замулені будинки руйнуються на очах.

Херсонський район Острів тепер відомий на весь світ. Його нещадно б’ють росіяни. А вода, що ринула, коли терористи підірвали Каховську греблю, виявилася страшнішою за масштабний наступ. Уже 6 червня води було подекуди вище дахів.

О шостій у нас двір був затоплений повністю. Документи взяли і кинулися бігти, — каже місцева жителька Інна.

Нині перед будинком Інни — усе нажите за 20 років. Речі практично знищені, земля перетворилась на каменюку, а сад вигорів. У будинку вцілів лише посуд. А ще до берега певний час приносило чуже добро.

Зараз також дивляться

Вулиці майже порожні, люди заїжджають сюди на кілька годин і тікають через обстріли та безнадію.

Яка ситуація в Херсоні після підриву Каховської ГЕС

Мул, каміння та залишки домашнього начиння — такий вигляд нині має район Херсона. Хоча води на Острові вже нема, та й жити тут поки що неможливо.

Спочатку мул перемішаний з речами, книжками та знищеними мріями виносять назовні. Потім відвозять на смітник.

Читати на тему На звільненій Херсонщині виявлено 35 катівень: сотні постраждалих дали показання про тортури від росіян Розповідаємо про звіт Global Rights Compliance щодо влаштованих росіянами катівень у Херсоні.

Острів росіяни обстрілюють безжально. Щодня нові звіти про руйнування, а заявок на вивезення сміття прибуває понад 600. Поки комунальники й добровольці з усієї України впоралися десь із половиною. Але роботи залишається ще на кілька місяців. Чимало будинків по всій контрольованій частині Херсонщини доведеться зносити.

— Дуже велика кількість домівок знищена водою повністю. Приблизно 1400 будинків, які поновити ми не зможемо. Тобто, їх потрібно знищувати повністю, демонтовувати будинок і будувати новий. І зараз, звісно, люди в розпачі, — каже очільник області Олександр Прокудін.

Читай ще один важливий матеріал на тему. Голоси окупації, що кричать про допомогу: як виживають українці в Олешках та скільки загиблих від підриву ГЕС.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.