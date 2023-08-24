Україна

Замулені будинки руйнуються на очах. Чим живе Херсон після підриву Каховської ГЕС

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 24 Серпня 2023, 09:00

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