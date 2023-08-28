В Минобороны подтвердили освобождение Роботиного! Маляр назвала новые направления продвижения ВСУ

Идут 551 сутки полномасштабного противостояния российскому агрессору. Украинские защитники продолжают продвижение по разным направлениям фронта.

В эфире телемарафона Єдині новини заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на Восточном направлении, а также подтвердила освобождение населенного пункта Роботино Запорожской области.

Об освобождении Роботиного

На юге украинские силы совершают наступление. Это основное наше направление наступления.

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По словам Анны Маляр, в Запорожской и Херсонской областях враг находится в обороне.

Вы знаете, что освобождено Роботино, и дальше наши войска движутся юго-восточнее Роботиного и южнее Малой Токмачки.

О новых направлениях продвижения

Новоданиловка и Новопрокоповка, Малая Токмачка и Очеретрватое — это те направления, на которых сейчас продвигаются наши силы, несмотря на яростное сопротивление врага.

Мы знаем, что там сплошное заминирование остается, бетонные укрепления и враг на эти направления бросает все свои силы. Противник несет значительные потери, но все равно концентрирует свои силы для того, чтобы не сдать те позиции, которые они уже оккупировали.

В то же время Анна Маляр говорит, что оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой и Луганской области.

— Россияне основную ставку делают на Восток, потому что это основное направление наступления врага. Мы хорошо понимаем, что после их провала захвата Украины за три дня или неделю они приняли решение двигаться поэтапно. Поэтому Восток, как они считают, это первый и основной этап.

Направления наступления врага не изменяются: Купянский, Лиманский, Авдеевский и Марьинский. На Бахмутском направлении есть участки, где мы в наступлении, и есть участки, где враг атакует.

О ситуации на Бахмутском направлении

Бахмутское направление — это участок на Востоке, где есть каждую неделю. Постепенные, но уверенные.

— По Бахмутскому направлению вы могли видеть по карте — это напоминает несколько подкову вокруг города. И господствующие высоты, занятые, они идут на южный и северный фланг и действительно похожи на подкову. На южном фланге Бахмута у нас идет продвижение, и на прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр, и вместе это уже 44 кв. км нашей территории, которые там освобождены.

Не меньше внимания приковано и к Харьковской области. Читай, что происходит сейчас на Купянском направлении.

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