Украина

Купянск не станет вторым Бахмутом. Подробно о боях и продвижении ВСУ на восточных направлениях

Анастасия Грубрина, редактор сайта 29 августа 2023, 14:00

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