Купянск не станет вторым Бахмутом. Подробно о боях и продвижении ВСУ на восточных направлениях

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал Яне Брензей о ситуации на восточном фронте. Россияне пытаются латать дыры на передовой, каждый раз меняют тактику и подтягивают резервы.

Постоянно происходят ротации личного состава подразделений РФ, однако резервы приезжают крайне неподготовленными.

Купянск не будет вторым Бахмутом: военный объяснил, какая ситуация

Купянское направление несколько месяцев не сходит с первых полос всех новостных изданий. Россияне пытаются прорвать там украинскую оборону. Силы обороны востока наносят россиянам ощутимые потери.

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Резервы россияне набирают из мобилизованных, говорит Евлаш, кроме людей этого набирают разные частные военные компании, в которых “работают” лица с разным прошлым, часто криминальным.

На нашем направлении действуют ЧВК Волки, Медведи, Рысь. Кроме этого есть штурмовой отряд Шторм Z. Людей в ЧВК меньше считают, россиянам их меньше жалко.

На вопрос, станет ли Купянск вторым Бахмутом, военный объяснил, что только в Бахмутской операции россияне потеряли более 100 тыс. личного состава и выдавали это за невероятную победу. На самом деле, это небольшой районный центр, который они брали десять месяцев.

Илья Евлаш говорит, что в Купянске враг также потеряет большое количество личного состава, но город не захватит. Украинская пехота ежедневно под пулями и авиацией защищает это направление. Только на нем сосредоточено 110 тыс. российских оккупантов.

На Бахмутском направлении происходит наступательная операция. На южном фланге наши защитники шаг за шагом с тяжелыми боями продвигаются. За прошедшую неделю удалось освободить километр украинской земли.

Враг не оставляет надежды отбить позиции, которые он потерял. Россияне продолжают бросать неподготовленные резервы, продолжают “мясные” штурмы. За прошедшие сутки Бахмутское направление россияне обстреляли 464 раза.

Семь боевых столкновений стали безуспешными для оккупантов. Удалось ликвидировать 174 российских оккупанта, ряд техники, пункт управления БПЛА.

Гражданские в Купянске и близлежащих городках ежедневно выживают под ударами россиян. Обязательная эвакуация была объявлена еще 10 августа, однако в районе остается много детей и пожилых людей. В Купянской громаде по данным местных властей сейчас 433 ребенка и 12 тыс. человек.

Родители отказываются от эвакуации, каждый называет разные причины. Каждую неделю гибнет несколько местных жителей.

Ранее мы рассказывали, как ВСУ продвигаются в Запорожском направлении.

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