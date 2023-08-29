Україна

Від міста залишилася ліпнина в Будинку культури. Росіяни нищать Часів Яр з усього озброєння

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 29 Серпня 2023, 16:00

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