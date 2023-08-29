Від міста залишилася ліпнина в Будинку культури. Росіяни нищать Часів Яр з усього озброєння

Російські війська щодня нищать Часів Яр на Донеччині. Містечко за 8 км від Бахмута і неподалік лінії фронту, тож окупанти рясно накривають його з артилерії та авіації. Прорвати лінію оборони ворог не може, тому обстрілює цивільних.

Іноді стрілецькі бої точаться на зовсім коротких дистанціях. Ворог накриває окопи та шляхи, які до них ведуть. Розбиває автівки як цивільних, так і медиків. Піхотинці збирають на бойове авто і просять цивільних долучитися.

Часів Яр нищать обстрілами: від міста залишилися руїни

Від місцевого Будинку культури не залишилося нічого, раніше його використовували як Пункт незламності. Ворог знищив будівлю та провізію, але продовжує удари. Тепер вони розстрілюють усе, що є в місті, з наявного озброєння.

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Ворог активно цілиться по цивільній інфраструктурі, скупченнях людей, за якими спостерігають з БПЛА, — каже військовий ЗСУ на псевдо Маверік.

Після боїв за Бахмут росіяни стали набагато обережнішими, почали використовувати авіарозвідку, прикриватися артилерією, виходять на штурм малими групами.

Навіть переміщення однієї людини росіяни можуть супроводжувати танком. Один снаряд може відпрацювати по одній людині, — каже військовий на псевдо Зозо.

Після такої підготовки росіяни не бояться підходити на відстань кидання гранати.

Стрілецькі бої у наших піхотинців — буденна справа. Іноді доводиться відстрілюватися на зовсім малій відстані. Кажуть, артилерія працює так, що дерева та посадки голі. Принцип випаленої землі другий рік поспіль використовують росіяни.

Основні “дороги життя” нашим військовим вдалося повернути під свій контроль. Але до деяких відрізків російські снаряди усе ж долітають. Найбільша проблема фронту — транспорт. Поранених доводиться нести на собі по кілька кілометрів.

Нині піхотинці збирають на бойове авто. До збору долучитися може кожен охочий. Допомогти зібрати військовим на автівку ти можеш за цим номером картки: 5375 4112 0807 5833.

Раніше ми розповідали, як росіяни вбивають українських медиків.

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