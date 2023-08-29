От города осталась лепнина в Доме культуры. Россияне уничтожают Часов Яр со всего вооружения

Российские войска ежедневно уничтожают Часов Яр в Донецкой области. Поселок в 8 км от Бахмута и недалеко от линии фронта, поэтому оккупанты плотно накрывают его из артиллерии и авиации. Прорвать линию обороны враг не может, поэтому обстреливает гражданских.

Иногда стрелковые бои идут на совсем коротких дистанциях. Враг накрывает окопы и ведущие к ним пути. Разбивает машины как гражданских, так и медиков. Пехотинцы собирают на боевое авто и просят людей присоединиться.

Часов Яр уничтожают обстрелами: от города остались руины

От местного Дома культуры не осталось ничего, раньше его использовали как Пункт Несокрушимости. Враг уничтожил здание и провизию, но продолжает удары. Теперь они расстреливают все, что есть в городе, из вооружения, которое только имеют.

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Враг активно целится по гражданской инфраструктуре, скоплениям людей, за которыми наблюдает с БПЛА, — говорит военный ВСУ с позывным Маверик.

После боев за Бахмут россияне стали гораздо более осторожными, начали использовать авиаразведку, прикрываться артиллерией, выходят на штурм малыми группами.

Даже перемещение одного человека россияне могут сопровождать танком. Один снаряд может отработать по одному человеку, — говорит военный с позывным Зозо.

После такой подготовки россияне не боятся подходить на расстояние броска гранаты.

Стрелковые бои у наших пехотинцев — обыденное дело. Иногда приходится отстреливаться на совсем малом расстоянии. Говорят, артиллерия работает так, что деревья и посадки голые. Принцип выжженной земли второй год используют россияне.

Основные “дороги жизни” нашим военным удалось вернуть под свой контроль. Но до некоторых отрезков российские снаряды все же долетают. Самая большая проблема фронта — транспорт. Раненых приходится нести на себе по несколько километров.

Сейчас пехотинцы собирают на боевое авто. К сбору присоединиться может любой желающий. Помочь собрать военным на автомобиль ты можешь по этому номеру карты: 5375 4112 0807 5833.

Раньше мы рассказывали, как россияне убивают украинских медиков.

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