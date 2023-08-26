Украина

Медицинский крест на автомобиле для оккупантов — как красная тряпка для быка. Россияне убивают украинских медиков

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 26 августа 2023, 21:00

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