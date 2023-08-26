Медицинский крест на автомобиле для оккупантов — как красная тряпка для быка. Россияне убивают украинских медиков

Они спасают жизнь других, но сами погибают на поле боя. Более того: россияне охотятся на военных медиков и затягивают с освобождением из плена, в который не должны вообще брать их по всем международным конвенциям.

Поэтому активисты решили сосредоточить внимание на том, чтобы мир знал об очередном нарушении россиянами законов войны. По предварительным данным, в российских тюрьмах, СИЗО и изоляторах находятся более полтысячи военных медиков.

По словам самих военных, медицинский крест на автомобиле для оккупантов — как красная тряпка для быка.

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Россияне понимают, что все раненые — это герои, которые не только повоевали и вернулись, но набрались опыта и смогут снова пойти на фронт после лечения. А лечение это будут проводить именно медики.

Это слишком жестокая война, у них (россиян — ред.) нет никаких правил ведения войны, — отмечает один из медиков с позывным Йода.

Оккупанты пленяют украинских медиков против всех законов и обычаев, и если военные врачи могут попасть в списки на обмен, то гражданские — нет.

Вчера стало известно, что РФ ещё и обманывает украинскую сторону о состоянии здоровья украинских пленных, возвращая уже тела тех, кто был в плену.

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