Убили, а пытались обмануть. Россия отдала 12 тел украинских военных, которые считались пленными

Верить в слова и обещания Российской Федерации — бесполезно. Украинцы каждый день теряют жизнь из-за этого, не имеют покоя ни в тылу, ни на фронте.
Кроме коварных обстрелов и издевательств над гражданскими и военными, Россия решила обманывать украинскую сторону и весь мир. Стало известно, что РФ возвращает тела украинских защитников, считавшихся военнопленными.
Об этом сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк во время брифинга в Military Media Center.
Юрий Таранюк также отметил, что сейчас в РФ отсутствуют медицинские комиссии, которые должным образом выполняли бы свою работу. То есть никто украинскую сторону не сообщил об ухудшении состояния здоровья пленных или каких-либо изменений по отношению к ним.
— По состоянию на сегодня сторона Россия передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России.
При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии — не было. Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии, — отметил Таранюк.
При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии — не было. Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии, — отметил Таранюк.
В результате прецедента Украина хочет инициировать медицинские комиссии, которые будут контролировать соблюдение всех правил обмена пленными и упрощать этот процесс.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
— Это поможет освобождать украинских пленных и поможет врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет вводиться такая инициатива, — отметил Юсов.
Смешанные медкомиссии предусматриваются Женевскими конвенциями и привлекают в комиссию трех врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран.
Также представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметил, что до этого украинская сторона быстро возвращала тяжелораненых россиян.
Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными независимо от их национальности.
Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными независимо от их национальности.
В каких условиях живут российские военнопленные в Украине, мы рассказывали раньше.
Главное фото: Military Media Center.
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