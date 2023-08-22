Убили, а пытались обмануть. Россия отдала 12 тел украинских военных, которые считались пленными

Верить в слова и обещания Российской Федерации — бесполезно. Украинцы каждый день теряют жизнь из-за этого, не имеют покоя ни в тылу, ни на фронте.

Кроме коварных обстрелов и издевательств над гражданскими и военными, Россия решила обманывать украинскую сторону и весь мир. Стало известно, что РФ возвращает тела украинских защитников, считавшихся военнопленными.

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк во время брифинга в Military Media Center.

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Инициация смешанных медкомиссий

Юрий Таранюк также отметил, что сейчас в РФ отсутствуют медицинские комиссии, которые должным образом выполняли бы свою работу. То есть никто украинскую сторону не сообщил об ухудшении состояния здоровья пленных или каких-либо изменений по отношению к ним.

— По состоянию на сегодня сторона Россия передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России.

При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии — не было. Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии, — отметил Таранюк.

В результате прецедента Украина хочет инициировать медицинские комиссии, которые будут контролировать соблюдение всех правил обмена пленными и упрощать этот процесс.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

— Это поможет освобождать украинских пленных и поможет врагу возвращать своих пленных. Это третий случай в мировой истории, когда будет вводиться такая инициатива, — отметил Юсов.

Что такое смешанные медкомиссии

Смешанные медкомиссии предусматриваются Женевскими конвенциями и привлекают в комиссию трех врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран.

Также представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными отметил, что до этого украинская сторона быстро возвращала тяжелораненых россиян.

Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными независимо от их национальности.

В каких условиях живут российские военнопленные в Украине, мы рассказывали раньше.

Главное фото: Military Media Center.

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