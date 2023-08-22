Вбили, а намагалися обдурити. Росія віддала 12 тіл українських військових, які вважалися полоненими

Вірити у слова та обіцянки Російської Федерації — марна справа. Українці щодня втрачають життя через це, не мають спокою ні в тилу, ні на фронті.

Окрім підступних обстрілів та знущань з цивільних і військових, Росія надумала дурити українську сторону та увесь світ. Стало відомо, що РФ повертає тіла українських захисників, які вважалися військовополоненими.

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час брифінгу в Military Media Center.

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Ініціація змішаних медкомісій

Юрій Таранюк також зазначив, що нині у РФ відсутні медичні комісії, які б належно виконували свою роботу. Тобто ніхто українську сторону не повідомив про погіршення стану здоров’я полонених або будь-яких змін стосовно них.

— Станом на сьогодні сторона Росія передала нам уже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають в полоні в Росії.

При цьому ніяких повідомлень зі сторони Росії ні про погіршення їхнього здоров’я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи чи наявність у тої сторони медичної комісії, — зазначив Таранюк.

Внаслідок прецеденту Україна ініціює медичні комісії, які будуть контролювати дотримання всіх правил обміну полоненими та спрощуватимуть цей процес.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

— Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе також ворогу повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива, — зазначив Юсов.

Що таке змішані медкомісії

Змішані медкомісії передбачаються Женевськими конвенціями та залучають до комісії трьох лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Також представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими зазначив, що до цього українська сторона швидко повертала важкопоранених росіян.

Ми зобов’язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності.

У яких умовах живуть російські військовополонені в Україні, ми розповідали раніше.

Головне фото: Military Media Center.

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