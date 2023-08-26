Медичний хрест на автівці для окупантів — як червона ганчірка для бика. Росіяни вбивають українських медиків

Україна

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Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 26 Серпня 2023, 21:00

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Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 26 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:07:31
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