Медичний хрест на автівці для окупантів — як червона ганчірка для бика. Росіяни вбивають українських медиків

Вони рятують життя інших, але самі гинуть на полі бою. Навіть більше: росіяни полюють на військових медиків і затягують зі звільненням із полону, у який не мали б узагалі брати їх за всіма міжнародними конвенціями.

Тому активісти вирішили зосередити увагу на цьому, щоб світ знав про чергове порушення росіянами законів війни. За попередніми даними, у російських тюрмах, СІЗО та ізоляторах перебувають понад півтисячі військових медиків.

За словами самих військових, медичний хрест на автівці для окупантів — як червона ганчірка для бика.

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Росіяни розуміють, що всі поранені — це герої, які не лише повоювали та повернулися, а набралися досвіду та зможуть знову піти на фронт після лікування. А лікування це проводитимуть саме медики.

Це занадто жорстока війна, у них (росіян — ред.) немає жодних правил ведення війни, — зазначає один із медиків на псевдо Йода.

Окупанти полонять українських медиків проти всіх законів та звичаїв ведення війни, і якщо військові лікарі ще можуть потрапити у списки на обмін, то цивільні — ні.

Учора стало відомо, що РФ ще й дурить українську сторону про стан здоров’я українських полонених, повертаючи вже тіла тих, хто був у полоні.

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