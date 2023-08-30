Росіяни влаштували масовану атаку на Київ у ніч на 30 серпня 2023. Це був комбінований напад на столицю, з використанням ракет та безпілотників, повідомляє КМВА. На жаль, є загиблі та постраждалі. Розповідаємо детальніше про напад на Київ сьогодні.

Атака на Київ 30.08.2023 — останні новини

Київ став мішенню нічної атаки, найбільш масштабної з весни. Агресор вдарив за допомогою дронів і ракет. Спочатку були відправлені ударні безпілотники, попередньо Shahed. Ці БпЛА напружували столицю з кількох сторін.

Після них до Києва були направлені ракети зі стратегічних літаків Ту-95мс.

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У Києві уламки ворожих цілей впали у декількох районах. Унаслідок цього, на жаль, загинули люди і є поранені.

Так, сталися пожежі та руйнування в Шевченківському та Дарницькому районах.

В обох районах уламки впали території нежитлової забудови. В місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.

У Шевченківському районі столиці виявили двох загиблих чоловіків. У КМВА повідомляють, що це були охоронці підприємства. Зовсім молоді хлопці — 26 та 36 років.

Також у цьому районі госпіталізували 24-річну дівчину, яка дістала різані рани від уламків скла.

Загалом три людини отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим надана медична допомога, двох поранених госпіталізовано.

Атака на Київську область 30.08.2023: що відомо

Київська обласна військова адміністрація повідомляє, що в області під час повітряної тривоги працювала ППО.

У ДСНС розповіли, що внаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини зайнялися пожежі та трапилися руйнування житлових будинків, загоряння трав’яного настилу. Усі пожежі ліквідували.

Найпотужніша атака на Київ з весни, є загиблі! Що відомо та які райони постраждали / 2 Фотографії

Фото: ДСНС

А напередодні росіяни вгатили по Полтавщині. Під атаку потрапив промисловий об’єкт. Там загинули четверо людей.

Головне фото: Обозреватель

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