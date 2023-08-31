Котел для оккупанта уже близко? Что происходит под Бахмутом прямо сейчас

Ситуация на Восточном фронте остается напряженной. Украинские военные в тяжелой борьбе борются за каждый кусочек земли. Одна из самых сложных ситуаций в Бахмуте, но и там ВСУ имеют определенные успехи.

На днях в эфире телемарафона Єдині новини замминистра Анна Маляр рассказала, что оккупанты оказались в ловушке в Бахмуте.

Оккупанты в ловушке в Бахмуте: что известно

Анна Маляр подчеркнула, что ситуация развивается достаточно динамично по всем направлениям фронта.

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— Если говорить о Востоке, там мы неплохо продвигаемся на Бахмутском направлении. Это то, что больше всего врага донимает, поэтому он пытается переключить наши усилия на другие направления, — отметила Маляр.

По ее словам, украинские военные двигаются по южному флангу возле Бахмута, уже вышли на много господствующих высот.

Враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут, — подчеркнула замминистра.

Ситуация в Бахмуте сегодня: что известно по состоянию на 31 августа 2023 года

Офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о ситуации на Бахмутском направлении на сегодня.

По его словам, враг пытается контратаковать. Во время двух контратак оккупанты привлекли танки, бронеавтомобили и более роты личного состава. Но ВСУ продвигаются на южном фланге и прижимают врага за железной дорогой, которая там есть.

На северном фланге продолжаются оборонительные действия. Также враг находится под артиллерийским контролем в самом Бахмуте.

Калашников считает, что осталось не так много пройти, чтобы зажать врага в котел.

— Мы освобождаем нашу территорию. На сегодня это 43 кв. км на Бахмутском направлении. Однако враг сильно и плотно окопался, сделал свои опорные пункты.

Нам мешает также минное заграждение. Враг использует даже дистанционное минирование. Оккупантам не хватает ствольной артиллерии, они вынуждены привлекать авиацию, — рассказывает Олег Калашников.

Он отмечает, что есть еще господствующие высоты, которые нужно взять под контроль, например, на Андреевском и Клищиевском направлениях. По словам пресс-офицера 26-й бригады, боеприпасов у врага хватает, но начинает не хватать артиллерийских установок.

Также отметил, что моральное состояние россиян ухудшается, они меньше мотивированы воевать, закапываются в окопах или даже сдаются в плен. Но, конечно, есть и те, которые настроены воевать.

А чтобы быть в курсе событий на фронте не только на Востоке, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

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