Украина

Котел для оккупанта уже близко? Что происходит под Бахмутом прямо сейчас

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 августа 2023, 15:06
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Котел для оккупанта уже близко? Что происходит под Бахмутом прямо сейчас
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 31 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:59
Російське ноу-хау: українські механіки шоковані технікою РФ
Украинские механики такого еще не видели! Как россияне относились к собственной технике, которая теперь стала трофеем
0:02:28
российские пленные
После удара ВСУ их… добили свои же! Как РФ относится к раненым в боях россиянам
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Искоренить российский контент в Украине невозможно? Почему мы до сих пор слушаем вражескую музыку
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