Котел для окупанта вже близько? Що відбувається під Бахмутом зараз

Ситуація на Східному фронті залишається напруженою. Українські військові у тяжкій боротьбі виборюють кожен шматочок землі. Одна з найважчих ситуацій у Бахмуті, але і там ЗСУ мають певні успіхи.

Днями в ефірі телемарафону Єдині новини заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що окупанти опинилися у пастці у Бахмуті.

Окупанти у пастці у Бахмуті: що відомо

Ганна Маляр наголосила, що ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках фронту.

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— Якщо говорити про Схід, там ми непогано просуваємося на Бахмутському напрямку. Це те, що найбільше ворогу дошкуляє, тому він намагається перемикнути наші зусилля на інших напрямках, — зазначила Маляр.

За її словами, українські військові рухаються по південному флангу біля Бахмута, вже вийшли на багато панівних висот.

Ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно самим містом пересуватися теж не можуть, — наголосила заступниця міністра.

Ситуація у Бахмуті сьогодні: що відомо станом на 31 серпня 2023

Офіцер пресслужби 26-ої артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку станом на сьогодні.

За його словами, ворог намагається контратакувати. Під час двох контратак окупанти залучили танки, бронеавтомобілі та понад роту особового складу. Але ЗСУ просуваються на південному фланзі та притискають ворога за залізницею, яка там є.

На північному фланзі тривають оборонні дії. Також ворог перебуває під артилерійським контролем у самому Бахмуті.

Калашніков вважає, що залишилося не так багато пройти, щоб затиснути ворога в котел.

— Ми звільняємо нашу територію. Станом на сьогодні це 43 кв. км на Бахмутському напрямку. Однак ворог сильно і щільно окопався, зробив свої опорні пункти.

Нам заважає також мінне загороджування. Ворог використовує навіть дистанційне мінування. Окупантам не вистачає ствольної артилерії, вони вимушені залучати авіацію, — розповідає Олег Калашніков.

Він наголошує, що є ще панівні висоти, які треба взяти під контроль, наприклад на Андріївському та на Кліщіївському напрямках. За словами пресофіцера 26-ої бригади, боєприпасів у ворога вистачає, але починає бракувати артилерійських установок.

Також зазначив, що моральний стан росіян погіршується, вони менше вмотивовані воювати, закопуються в окопах або навіть здаються у полон. Але, звісно, є й ті, які налаштовані воювати.

А щоб бути в курсі подій на фронті не лише на Сході, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.

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